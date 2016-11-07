Андрей Пятницкий: Я не вижу в игре «Спартака» руки Карреры, что он привил команде
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий оценил роль главного тренера Массимо Карреры в успехах команды.
- Я не вижу, как говорят, «руки Карреры». Ничего такого не вижу, что Каррера привил команде.
Те футболисты, которые стоят денег, в играх выполняют функции тех футболистов, которые им положены по амплуа. Поэтому худо-бедно «Спартак» набирает очки, а те команды, которые претендуют на что-то, по сравнению с зарплатами своих футболистов, играют очень плохо, - рассказал Пятницкий.
После 13 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на три очка.20 ноября «Спартак» на своем поле сыграет с пермским «Амкаром».
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