«Луч-Энергия» добирается в Воронеж самолетом, электричкой, метро и поездом

Игроки и тренеры «Луча-Энергии» добираются на матч с «Факелом» в Воронеж, в том числе, общественным транспортом.

- Сегодня утром (в понедельник – Прим. ред.) команда отправилась на матч с «Факелом», однако в Воронеж она прибудет лишь завтра (во вторник – Прим. ред.) в 15 часов по приморскому времени. То есть путешествовать желто-синие будут около 30 часов с несколькими пересадками: сначала самолетом до Москвы (во «Внуково»), затем аэроэкспрессом до Киевского вокзала, потом на метро до Павелецкого вокзала и, наконец, поездом до Воронежа, - говорится на официальном сайте клуба.

- Хочется верить, что 30-часовая дорога, а также позднее начало матча (в 2 часа ночи по приморскому времени) не сильно скажется на функциональном состоянии и эмоциональном настрое команды, и они смогут взять у «Факела» реванш за июльское поражение в домашнем матче, - отмечает сайт клуба.

В последних девяти матчах «Луч-Энергия» набрал 20 очков и с последнего места поднялся на 9-ое.