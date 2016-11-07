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Александр Жуков: Нонсенс, когда спортсмены с серьезными заболеваниями становятся олимпийскими чемпионами

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подверг критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.

- WADA просит больше власти, но не несет ответственности за подчиненные структуры. Деятельность агентства не прозрачна, многие решения принимаются за закрытыми дверями и это становится инструментом для манипуляций, в том числе политического характера. Это нонсенс, когда атлеты с серьезными, иногда даже хроническими заболеваниями становятся олимпийскими чемпионами и медалистами, используя запрещенные для других спортсменов препараты.

Такие случаи становятся все более регулярными и уже обычными. Скоро здоровые спортсмены на соревнованиях станут исключением. Должны ли мы мириться с этим, - заявил Жуков.

Александр Жуков сегодня в Лозанне выступил с речью перед влиятельными представителями международного олимпийского движения.

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