Команда s4s примет участие в CIS Minor при поддержке TORNADO.ROX

Коллектив s4s выступит на турнире CIS Minor Championship по CS:GO при поддержке организации TORNADO ROX.



«Спешим порадовать болельщиков TORNADO ROX: у нас тоже будут свои представители на питерском финале! При поддержке нашей организации выступать на решающем турнире СНГ будет микс, который участвовал в квалификации под тегом s4s и за который в качестве стэнд-инов на этом турнире играют знаменитые Дмитрий «hooch» Богданов и Иван «spaze» Обрежан», — объявили представители TORNADO.ROX на сайте организации.



Состав команды TORNADO ROX на CIS Minor Championship:



Анатолий «liTTle» Яшин

Александр «toff» Шелоп

Алексей «NickelBack» Трофимов

Дмитрий «hooch» Богданов (стендин)

Иван «spaze» Обрежан (стендин)



Финальная часть CIS Minor пройдёт с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. Местом проведения LAN-финала выступит спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Помимо 50 000 долларов в рамках предстоящего соревнования будет разыграно 2 путёвки на закрытую квалификацию ELEAGUE Major 2017.



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