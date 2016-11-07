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Команда s4s примет участие в CIS Minor при поддержке TORNADO.ROX

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Коллектив s4s выступит на турнире CIS Minor Championship по CS:GO при поддержке организации TORNADO ROX.

«Спешим порадовать болельщиков TORNADO ROX: у нас тоже будут свои представители на питерском финале! При поддержке нашей организации выступать на решающем турнире СНГ будет микс, который участвовал в квалификации под тегом s4s и за который в качестве стэнд-инов на этом турнире играют знаменитые Дмитрий «hooch» Богданов и Иван «spaze» Обрежан», — объявили представители TORNADO.ROX на сайте организации.

Состав команды TORNADO ROX на CIS Minor Championship:

Анатолий «liTTle» Яшин
Александр «toff» Шелоп
Алексей «NickelBack» Трофимов
Дмитрий «hooch» Богданов (стендин)
Иван «spaze» Обрежан (стендин)

Финальная часть CIS Minor пройдёт с 11 по 13 ноября в Санкт-Петербурге. Местом проведения LAN-финала выступит спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Помимо 50 000 долларов в рамках предстоящего соревнования будет разыграно 2 путёвки на закрытую квалификацию ELEAGUE Major 2017.

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