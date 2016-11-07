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Аксель Витсель: Не знаю, когда перейду в «Ювентус» - в январе или в июне

Источник:  RTBFКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал возможный переход в «Ювентус».

— Приятно слышать, что такой клуб, как «Ювентус», продолжает пытаться меня заполучить. Не знаю, когда случится мой переход — в январе или в июне. Я продолжаю играть за свой клуб, а там будет видно, — приводит слова Витселя RTBF.

Напомним, контракт Витселя с петербургским клубом истекает в июне 2017 года. В сезоне-2016/17 бельгийский полузащитник провел 13 матчей в чемпионате России и забил один гол. В «Зенит» Витсель перешел в 2012 году из «Бенфики».

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