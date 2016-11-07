Джон Джонс дисквалифицирован на год за применение допинга

Экс-чемпион мира UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дисквалифицирован на один год за применение запрещенного препарата.

29-летнего Джонса, взятая у него во внесоревновательный период 16 июня 2016 года, дала положительный результат на запрещенные препараты кломифен и летрозол. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 6 июля 2016 года. Тогда было принято решение о его временном отстранении.



За карьеру в ММА Джон Джонс провел 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.