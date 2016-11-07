Валерий Масалитин: На Траоре надеются, а он висит мертвым грузом

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал нападающего ЦСКА Ласину Траоре.

– По сравнению с «Анжи» и «Кубанью» складывается впечатление, что в ЦСКА приехал совершенно другой Траоре. Как будто другой человек. Европа что ли его испортила? Уехал туда и так изменился. На него же надеются, а он висит мертвым грузом. В наше время его посадили бы в дубль. Хороший, плохой, все равно играет. Что это такое? - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ.