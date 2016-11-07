Вадим Скрипченко: Президент «Урала» проигнонировал мой взгляд и ушел в раздевалку. Но моя совесть чиста

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко уверен в том, что руководству «Урала» не стоит держать на него зла.

- С иронией отношусь к словам Григория Викторовича Иванова. Имею свою точку зрения на этот счет. Если он так считает, это его право. Я встретился с ним в подтрибунном помещении, но он проигнорировал мой взгляд и ушел в раздевалку команды.

Моя совесть чиста, могу говорить об этом с улыбкой и честно, - заявил Скрипченко.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов назвал уход специалиста из команды по ходу текущего сезона «ударом в спину». Напомним, Вадим Скрипченко возглавил «Крылья Советов» 3 ноября.



Предшественник Скрипченко бельгиец Франк Веркаутерен был отправлен в отставку после поражения в матче 12-го тура чемпионата России против «Оренбурга».



