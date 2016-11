«Нью-Йорк Сити» до 31 декабря может продлить контракт с Фрэнком Лэмпардом

Клуб МЛС «Нью-Йорк Сити» может активировать опцию продления контракта с бывшим полузащитником «Челси» и сборной Англии Фрэнком Лэмпардом.

Минувшей ночью нью-йоркцы потерпели крупное поражение на своем поле от «Торонто» - 0:5 и выбыли из розыгрыша плей-офф лиги (0:8 по сумме двух матчей). Хет-триком в этой встрече отметился бывший форвард туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко, ныне выступающий за канадский клуб.

Для Лэмпарда эта игра стала последней в составе «Нью-Йорк Сити» по действующему соглашению, которое было рассчитано на два сезона. По информации BBC, до 31 декабря клуб может продлить контракт с 38-летним футболистом еще на один год.

