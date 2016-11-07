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«Нью-Йорк Сити» до 31 декабря может продлить контракт с Фрэнком Лэмпардом

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Клуб МЛС «Нью-Йорк Сити» может активировать опцию продления контракта с бывшим полузащитником «Челси» и сборной Англии Фрэнком Лэмпардом.

Минувшей ночью нью-йоркцы потерпели крупное поражение на своем поле от «Торонто» - 0:5 и выбыли из розыгрыша плей-офф лиги (0:8 по сумме двух матчей). Хет-триком в этой встрече отметился бывший форвард туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко, ныне выступающий за канадский клуб.

Для Лэмпарда эта игра стала последней в составе «Нью-Йорк Сити» по действующему соглашению, которое было рассчитано на два сезона. По информации BBC, до 31 декабря клуб может продлить контракт с 38-летним футболистом еще на один год.

В текущем году Фрэнк провел 16 матчей первенства MLS и забил 12 мячей. Ранее Лэмпард заявлял о том, что после завершения карьеры игрока он хотел бы присоединиться к тренерскому штабу «Челси».

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