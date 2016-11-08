Сергей Шишкарев: Одна из главных задач ФГР – включение гандбола в школьную программу
Президент
Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что одной из основных задач
ФГР является включение гандбола в общеобразовательную школьную программу.
«Мои
основные цели и задачи связаны с тем, что уже наработано за полтора года –
развивать гандбол и вернуть его в элиту отечественного спорта. Частично девушки
сделали это, выиграв Олимпиаду. Для того, чтобы этот успех был системным,
нужно, прежде всего, развивать детско-юношеский гандбол. Нужно создавать
инфраструктуру, доступные недорогие площадки, прежде всего, в школах. Хотелось
бы довести начатую работу совместно с Министерством образования, с Олимпийским
комитетом России по вопросу включения гандбола в общеобразовательную школьную
программу», - приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.
Шишкарев
возглавляет ФГР с апреля 2015 года. В понедельник он заявил о том, что принял
решение переизбираться на пост главы федерации. Отчетно-выборная конференция
ФГР пройдет 26 декабря в Москве. Российские гандболистки на Олимпиаде-2016 в
Рио-де-Жанейро впервые в своей истории завоевали золотые медали Игр.