Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Спартак
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Магомед Даудов: Балай доказывает, что футболисты быстро адаптируются в «Тереке»

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Президент «Терека» Магомед Даудов считает, что успех Бекима Балая, который уже в первом сезоне за грозненский клуб вышел в лидеры гонки бомбардиров РФПЛ, показывает, что игрокам не нужно много времени на адаптацию в чеченском клубе.

«Когда я познакомился с Бекимом Балаем, мне лично стало понятно, что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Я бы сказал так: много времени на адаптацию - это не наш случай. А все потому, что «Терек» - это семья. У нас дружный коллектив, наделенный заботой и вниманием главы Чеченской республики, почетного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодняшние успехи «Терека» не только результат кропотливого труда футболистов и тренеров, но и итог всесторонней поддержки, которую оказывает команде Рамзан Ахматович», - приводит слова Даудова официальный сайт «Терека».

В минувшее воскресенье «Терек» дома нанес «Зениту» первое поражение в чемпионате России, обыграв петербургскую команду со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Терека» забил форвард Балай, который с восемью голами теперь делит лидерство в гонке бомбардиров с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

Матч

Терек - Зенит - 2:1 (2:1)

Голы

Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)

Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)

Предупреждения:

Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87

Удаления:

нет - Нету, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Скрипченко: Президент «Урала» проигнонировал мой взгляд и ушел в раздевалку. Но моя совесть чистаГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко уверен в том, что руководству «Урала» не стоит держать на него зла.Сергей Галицкий: У Шалимова нет кредита доверия, но, думаю, работать он будет долгоПрезидент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий доволен работой главного тренера команды Игоря Шалимова.Валерий Масалитин: На Траоре надеются, а он висит мертвым грузомБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал нападающего ЦСКА Ласину Траоре.Аксель Витсель: Не знаю, когда перейду в «Ювентус» - в январе или в июнеПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель прокомментировал возможный переход в «Ювентус».Овидий и граната. Зря ли ругался Роберт Евдокимов?Овидий и граната. Зря ли ругался Роберт Евдокимов?Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский – о пламенной краснодарской речи Роберта Евдокимова.Александр Бубнов: Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпиономФутбольный эксперт Александр Бубнов уверен в том, что «Спартак» станет чемпионом России в текущем сезоне.Фернандо – лучший! Итоги 13-го тура премьер-лигиФернандо – лучший! Итоги 13-го тура премьер-лиги«Советский спорт» подводит статистические итоги 13-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Андрей Пятницкий: Я не вижу в игре «Спартака» руки Карреры, что он привил командеБывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий оценил роль главного тренера Массимо Карреры в успехах команды.Член комитета РФС по этике: Представьте, что бы ответил Знарок на вопрос, который задали ЕвдокимовуЧлен комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал ситуацию, которая произошла в Краснодаре после матча местного клуба с «Оренбургом» (3:3).Андрей Пятницкий: По сравнению со «Спартаком» ЦСКА и «Зенит» очень слабыБывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает красно-белых главными претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне.«Поймайте нас на ошибке». Разбор игры «Урал» – «Терек»«Поймайте нас на ошибке». Разбор игры «Урал» – «Терек»«Советский спорт» оценил эту игру через призму статистики. И обнаружил характерную аномалию.Акинфеев – в погоне за Блохиным. «Советский спорт» представляет «Верность клубу»Акинфеев – в погоне за Блохиным. «Советский спорт» представляет «Верность клубу»Матч 6 ноября против «Амкара» стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе армейского клуба.Роберт Мак: Рад, что забил «Тереку», но лучше бы «Зенит» победил и не отстал от «Спартака»Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о поражении в матче 13-го тура РФПЛ против «Терека» со счетом 1:2.Анатолий Бышовец: Не вижу проблемы в том, что Дзюба не поехал в сборную, но играет за «Зенит»Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не видит противоречия в том, что нападающий Артем Дзюба из-за травмы не был вызван в национальную команду на матчи с Катаром и Румынией, но вышел на поле в матче с «Тереком» (1:2).Александр Салугин: Слуцкий выжал максимум из этого ЦСКАНападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.Артур Григорьянц: Поведение Евдокимова может рассмотреть комитет по этике, а не КДКГлава КДК Артур Григорьянц заявил, что поведение главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова по окончании пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (3:3) может быть рассмотрено на заседании комитета по этике.Валерий Масалитин: Зачем ЦСКА отдал в аренду Чернова и Панченко?Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил недоумение трансферной политикой армейского клуба, который отдал в аренду защитника Никиту Чернова и нападающего Кирилла Панченко.Николай Комличенко: Как только появился вариант со «Слованом», без раздумий согласилсяФорвард «Слована» (Либерец) и молодежной сборной России Николай Комличенко рассказал, почему решил уехать в аренду в Чехию.Президент «Терека»: Балай – парень с характером. Он напористый, по-спортивному злойПрезидент «Терека» Магомед Даудов отметил роль албанского форварда Бекима Балая в успехи команды.Президент «Терека: Наша команда заслуженно находится в тройке лидеров чемпионата РоссииПрезидент «Терека» Магомед Даудов считает закономерными успехи команды в нынешнем сезоне.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Беким Балай
Беким Балайвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
даудов магомед
даудов магомед

Cпецпредложение