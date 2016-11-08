Магомед Даудов: Балай доказывает, что футболисты быстро адаптируются в «Тереке»

Президент «Терека» Магомед Даудов считает, что успех Бекима Балая, который уже в первом сезоне за грозненский клуб вышел в лидеры гонки бомбардиров РФПЛ, показывает, что игрокам не нужно много времени на адаптацию в чеченском клубе.

«Когда я познакомился с Бекимом Балаем, мне лично стало понятно, что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Я бы сказал так: много времени на адаптацию - это не наш случай. А все потому, что «Терек» - это семья. У нас дружный коллектив, наделенный заботой и вниманием главы Чеченской республики, почетного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодняшние успехи «Терека» не только результат кропотливого труда футболистов и тренеров, но и итог всесторонней поддержки, которую оказывает команде Рамзан Ахматович», - приводит слова Даудова официальный сайт «Терека».

В минувшее воскресенье «Терек» дома нанес «Зениту» первое поражение в чемпионате России, обыграв петербургскую команду со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Терека» забил форвард Балай, который с восемью голами теперь делит лидерство в гонке бомбардиров с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.