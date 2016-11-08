Магомед Даудов: Балай доказывает, что футболисты быстро адаптируются в «Тереке»
Президент «Терека» Магомед Даудов считает, что успех Бекима Балая, который
уже в первом сезоне за грозненский клуб вышел в лидеры гонки бомбардиров РФПЛ,
показывает, что игрокам не нужно много времени на адаптацию в чеченском клубе.
«Когда я познакомился с Бекимом Балаем, мне лично стало понятно,
что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Я бы
сказал так: много времени на адаптацию - это не наш случай. А все потому, что
«Терек» - это семья. У нас дружный коллектив, наделенный заботой и вниманием
главы Чеченской республики, почетного президента клуба Рамзана Ахматовича
Кадырова. Сегодняшние успехи «Терека» не только результат
кропотливого труда футболистов и тренеров, но и итог всесторонней поддержки,
которую оказывает команде Рамзан Ахматович», - приводит слова Даудова
официальный сайт «Терека».
В минувшее воскресенье «Терек» дома нанес «Зениту» первое поражение в чемпионате России, обыграв петербургскую команду со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Терека» забил форвард Балай, который с восемью голами теперь делит лидерство в гонке бомбардиров с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция