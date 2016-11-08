Эдуард Занковец: Весь матч «Медвешчак» заставлял «Барыс» действовать в обороне
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты
«Медвешчака» провели сильный матч и заставили игроков казахстанского клуба при
своих болельщиках большую часть игры провести в обороне.
«Все 60 минут соперник играл активно, заставил нас большую часть
игрового времени провести в обороне. В принципе, ребята в защите отыграли
хорошо, дисциплинированно, вратарь сделал несколько действительно важных
сейвов. У нас было немало большинства, хорошо, что мы забили гол в большинстве
и удерживали этот счёт до окончания матча. Хотя игру в большинстве нам нужно
улучшать», - приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».
Встреча регулярного чемпионата КХЛ, прошедшая в понедельник в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Матч
Барыс - Медвешчак - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Савченко (Старченко, Рымарев), 21:13 (1:0 - бол.). Сен-Пьер 59:59 (2:0 - бол.).
Место и дата
07 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция