Эдуард Занковец: Весь матч «Медвешчак» заставлял «Барыс» действовать в обороне

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты «Медвешчака» провели сильный матч и заставили игроков казахстанского клуба при своих болельщиках большую часть игры провести в обороне.

«Все 60 минут соперник играл активно, заставил нас большую часть игрового времени провести в обороне. В принципе, ребята в защите отыграли хорошо, дисциплинированно, вратарь сделал несколько действительно важных сейвов. У нас было немало большинства, хорошо, что мы забили гол в большинстве и удерживали этот счёт до окончания матча. Хотя игру в большинстве нам нужно улучшать», - приводит слова Занковца официальный сайт «Барыса».

Встреча регулярного чемпионата КХЛ, прошедшая в понедельник в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.