«Бостон» забросил 4 безответные шайбы в ворота «Баффало»

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Баффало».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Брэд Маршан, Давид Крейчи, Райли Нэш и Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин продолжает восстановление после травмы.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду более 23 минут, нанес два броска, четыре раза заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 9 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Баффало» 10 ноября в 04:30 (мск) примет «Оттаву».