Шайба Кулемина, возвращение Балотелли в сборную и Бубнов в футболке Кариоки. Все главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра
вторника.
1). Шайба Николая Кулемина помогла хоккеистам «Нью-Йорк
Айлендерс» прервать серию из трех поражений. «Островитяне» дома обыграли одну
из худших команд лиги – «Ванкувер» (4:2). В составе гостей играл Никита
Трямкин.
2). «Тампа-Бэй» в гостях проиграла «Флориде» (1:3). В составе «молний»
никто из россиян результативными действиями не отметился. При этом самый
активный из них - Никита Кучеров нанес пять бросков!
3). Главный тренер сборной Италии
Джампьеро Вентура намерен поговорить с нападающим французской «Ниццы» Марио
Балотелли о его возможном возвращении в национальную команду. Форвард не вызывался в сборную Италии после чемпионата 2014 года в Бразилии.
4). Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии
Неймар вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Национальный суд Испании в понедельник принял на пересмотр дело о
мошенничестве при оформлении трансфера Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону»
в 2013 году, которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления.
5). Главный тренер сборной Катара уругваец Хорхе Фоссати огласил состав команды на контрольный матч с россиянами. Напомним, встреча пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» в четверг, 10 ноября.
6). Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что доволен работой Игоря Шалимова на посту наставника «быков». «У него (Шалимова) нет кредита доверия, но я думаю, что он будет работать очень долго», - сказал Шалимов.
7). Московское
«Динамо» на краю гибели? Это истерические вопли, которые бессмысленно
комментировать», - так член совета директоров
московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления
банка ВТБ Василий Титов отреагировал на публикацию о том, что его клубу грозит
гибель.
8). Олимпийский
чемпион 1976 года, глава тренерского совета ФГР Владимир Максимов считает, что
альтернативы Сергею Шишкареву на выборах президента ФГР на данный момент нет. ФГР
в понедельник сообщила, что Шишкарев, возглавляющий организацию с апреля 2015
года, принял решение переизбираться на пост.
9). Защитник
«Баварии» Жером Боатенг из-за травмы колена пропустит матчи сборной Германии в
ноябре – против Сан-Марино и Италии. В результате обследования у Боатенга было
выявлено скопление жидкости в правом колене, и в течение нескольких дней ему
противопоказаны тренировки.
10). Промоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.
11). Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА получила критерии по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF). В данный момент документы переводятся на русский язык.
12). Российская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном
прыжке, пропустит зимний сезон, чтобы отдохнуть, однако карьеру завершать не
планирует.
13). Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из
Екатеринбурга в стартовом матче пятого тура чемпионата России (3:1).
Бело-голубые набрали 14 очков и до пяти очков увеличили отрыв от ближайших
преследователей. А это квартет – «Енисей», московское «Динамо», «Заречье» и «Уралочка».
Именинники: 8 ноября свое 70-летие отмечает бывший наставник
сборной России Гус Хиддинк. Также в этот день 37 лет исполнилось автору 900-го
гола «Спартака» в чемпионатах России Сантосу Моцарту.
Видео дня: Лучшие голы этих выходных.
Цитата дня: «Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом» (Александр Бубнов).
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