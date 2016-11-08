Шайба Кулемина, возвращение Балотелли в сборную и Бубнов в футболке Кариоки. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра вторника.

1). Шайба Николая Кулемина помогла хоккеистам «Нью-Йорк Айлендерс» прервать серию из трех поражений. «Островитяне» дома обыграли одну из худших команд лиги – «Ванкувер» (4:2). В составе гостей играл Никита Трямкин.

2). «Тампа-Бэй» в гостях проиграла «Флориде» (1:3). В составе «молний» никто из россиян результативными действиями не отметился. При этом самый активный из них - Никита Кучеров нанес пять бросков!

3). Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура намерен поговорить с нападающим французской «Ниццы» Марио Балотелли о его возможном возвращении в национальную команду. Форвард не вызывался в сборную Италии после чемпионата 2014 года в Бразилии.

4). Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар вызван в испанский суд по обвинению в коррупции. Национальный суд Испании в понедельник принял на пересмотр дело о мошенничестве при оформлении трансфера Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году, которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления.

5). Главный тренер сборной Катара уругваец Хорхе Фоссати огласил состав команды на контрольный матч с россиянами. Напомним, встреча пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» в четверг, 10 ноября.

6). Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что доволен работой Игоря Шалимова на посту наставника «быков». «У него (Шалимова) нет кредита доверия, но я думаю, что он будет работать очень долго», - сказал Шалимов.

7). Московское «Динамо» на краю гибели? Это истерические вопли, которые бессмысленно комментировать», - так член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов отреагировал на публикацию о том, что его клубу грозит гибель.

8). Олимпийский чемпион 1976 года, глава тренерского совета ФГР Владимир Максимов считает, что альтернативы Сергею Шишкареву на выборах президента ФГР на данный момент нет. ФГР в понедельник сообщила, что Шишкарев, возглавляющий организацию с апреля 2015 года, принял решение переизбираться на пост.

9). Защитник «Баварии» Жером Боатенг из-за травмы колена пропустит матчи сборной Германии в ноябре – против Сан-Марино и Италии. В результате обследования у Боатенга было выявлено скопление жидкости в правом колене, и в течение нескольких дней ему противопоказаны тренировки.

10). Промоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.

11). Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА получила критерии по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF). В данный момент документы переводятся на русский язык.

12). Российская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке, пропустит зимний сезон, чтобы отдохнуть, однако карьеру завершать не планирует.

13). Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга в стартовом матче пятого тура чемпионата России (3:1). Бело-голубые набрали 14 очков и до пяти очков увеличили отрыв от ближайших преследователей. А это квартет – «Енисей», московское «Динамо», «Заречье» и «Уралочка».

Именинники: 8 ноября свое 70-летие отмечает бывший наставник сборной России Гус Хиддинк. Также в этот день 37 лет исполнилось автору 900-го гола «Спартака» в чемпионатах России Сантосу Моцарту.

Видео дня: Лучшие голы этих выходных.

Цитата дня: «Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом» (Александр Бубнов).

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