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В Мексике футболист, получив красную карточку, убил судью

Источник:  Goal.comКомментарии

Как сообщает Goal, в мексиканском городе Тулансинго во время матча любительских команд произошло убийство арбитра.

Отмечается, что футболист по имени Рубен Ривера Васкес получил красную карточку за грубое нарушение. После этого игрок подбежал к главному рефери Виктору Трехо и сильно ударил его головой в лицо. Последний упал на землю и перестал подавать признаки жизни, а прибывшая скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. 

Также сообщается, что игрок скрылся с места происшествия, его поисками занялась полиция.

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