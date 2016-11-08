В Мексике футболист, получив красную карточку, убил судью

Как сообщает Goal, в мексиканском городе Тулансинго во время матча любительских команд произошло убийство арбитра.



Отмечается, что футболист по имени Рубен Ривера Васкес получил красную карточку за грубое нарушение. После этого игрок подбежал к главному рефери Виктору Трехо и сильно ударил его головой в лицо. Последний упал на землю и перестал подавать признаки жизни, а прибывшая скорая помощь не смогла спасти ему жизнь.



Также сообщается, что игрок скрылся с места происшествия, его поисками занялась полиция.