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Иржи Ярошик: Увидев Гинера, мне показалось, что он был немного уставший

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик побывал на новой арене армейцев в качестве почетного гостя. В интервью «Известиям» футболист рассказал об отношениях с игроками ЦСКА, а также поведал о разговоре с президентом клуба Евгением Гинером.

 Кто из руководства клуба пригласил вас в Москву?
– Мне позвонил спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, с которым мы переодически поддерживаем связь. Первый раз он приглашал меня еще на открытие стадиона, но я в тот раз не смог приехать и мы договорились на другое время. Очень благодарен руководству и болельщикам, что не забыли обо мне. Счастлив, что поклонники армейцев наконец-то дождались своего собственного стадиона. Также рад за тех футболистов, с которыми я играл за ЦСКА. Теперь они смогут выступать на своей арене. 

 После матча удалось с кем-то пообщаться из бывших партнеров?
– Конечно, сразу после игры меня отвели в раздевалку ЦСКА и я смог поговорить с ребятами. Правда, тех, с кем я играл, осталось не так много. Но в клубе до сих пор работают некоторые массажисты, физиотерапевты и администраторы. Приятно удивило, что эти люди до сих пор в ЦСКА. Нужно сказать спасибо президенту, что он создал не только хорошую команду, но и подобрал отличных людей, которые помогают футболистам.

 А с самим Евгением Гинером удалось встретиться после игры?
– Да, он тоже спустился в раздевалку после матча, и мы немного пообщались. Он сказал мне, что ЦСКА – мой дом и что я всегда могу вернуться. Это было очень приятно.

– Гинер сильно изменился с тех пор, как вы были в ЦСКА в качестве футболиста?
– В этот раз у него был другой взгляд, более спокойный. Мне показалось, что он был немного уставший, но в целом выглядит хорошо, сказал Ярошик.

Напомним, чешский футболист выступал за армейцев с 2003 по 2004 гг. За это время он выиграл вместе с командой чемпионат и Суперкубок России. 


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