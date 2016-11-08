Маттео Дармиан: Хочу, чтобы Моуринью испытывал головную боль при выборе стартового состава

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан прокомментировал информацию, согласно которой наставник команды Жозе Моуринью намерен продать его в другой клуб зимой 2017 года.



«Читал об этом в газетах, но думаю, что это не соответствует действительности. Продолжаю усердно работать на тренировках, чтобы тренер испытывал головную боль при выборе стартового состава. Сейчас я не думаю о трансферном рынке, поскольку еще очень рано», – цитирует игрока Fotball Italia.

Минувшим летом сообщалось, что Моуринью планировал за счет Дармиана «сбить» ценник на Поля Погба. Также сообщалось, что игрок недоволен своим положением в команде и намерен сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне 26-летний Дармиан провел за «красных дьяволов» во всех турнирах 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 15 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.