24 очка Пола помогли «Клипперс» разгромить «Детройт»
Баскетболисты «Клипперса» одержали разгромную победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НБА (114:82).
Весомый вклад в победу своей команды внес Крис Пол, на счету которого 24 балла. Также 20 очков в активе Джей Джей Редика. В составе «Детройта» 15 очков и 12 подборов на счету Андре Драммонда.
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Регулярный чемпионат
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Место и дата
08 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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