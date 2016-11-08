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24 очка Пола помогли «Клипперс» разгромить «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Клипперса» одержали разгромную победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НБА (114:82).

Весомый вклад в победу своей команды внес Крис Пол, на счету которого 24 балла. Также 20 очков в активе Джей Джей Редика. В составе «Детройта» 15 очков и 12 подборов на счету Андре Драммонда.

НБА
Регулярный чемпионат 

Матч

Клипперс - Детройт - 114:82

Место и дата

08 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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