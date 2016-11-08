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Сборная России вырвала победу у сборной WHL в первом матче молодежной суперсерии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты молодежной сборной России одержали победу над сборной WHL в первом матче суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Ли и Данила Квартальнов. Соперник команды из РФ усилиями Дженсена Харкинса и Сэма Стила сравнял счет, а победу сборной России принес Денис Алексеев.

Принс Джордж (Канада)

CHL Canada Russia Series

1-й матч

Матч

Россия (U-20) - Западная хоккейная лига - 3:2 О.Т. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Ли (Беляев, Попугаев), 1:13 (1:0). Харкинс (Сидерофф, Хоббс), 10:15 (1:1). Квартальнов (Ураков, Волков А.), 43:46 (2:1). Стил (Меркли, Клэк), 49:34 (2:2 - бол.). Алексеев 60:55 (3:2).

Место и дата

08 ноября 06:00, CN Centre, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 1-0. 

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