Сборная России вырвала победу у сборной WHL в первом матче молодежной суперсерии
Хоккеисты молодежной сборной России одержали победу над сборной WHL в первом матче суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Ли и Данила Квартальнов. Соперник команды из РФ усилиями Дженсена Харкинса и Сэма Стила сравнял счет, а победу сборной России принес Денис Алексеев.
Принс Джордж (Канада)
CHL Canada Russia Series
1-й матч
Матч
Россия (U-20) - Западная хоккейная лига - 3:2 О.Т. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ли (Беляев, Попугаев), 1:13 (1:0). Харкинс (Сидерофф, Хоббс), 10:15 (1:1). Квартальнов (Ураков, Волков А.), 43:46 (2:1). Стил (Меркли, Клэк), 49:34 (2:2 - бол.). Алексеев 60:55 (3:2).
Место и дата
08 ноября 06:00, CN Centre, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1-0.
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