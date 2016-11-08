Криштиану Роналду: Золотой мяч? Сохраняю спокойствие, поскольку выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что после сезона 2015/16 ему не следует думать, кто станет обладателем «Золотого мяча».



«Сохраняю спокойствие, поскольку вместе с «Реалом» мне удалось завоевать трофей Лиги чемпионов. Также я выиграл в составе сборной Португалии чемпионат Европы и продлил контракт со своим клубом, что очень важно.

Не участвую в голосовании, и результаты не зависят от меня. Должен сказать, что «Золотой мяч» не является для меня навязчивой идеей. Конечно, это очень важная награда, но для меня всегда на первом месте были успехи команды», – цитирует 31-летнего футболиста Marca.



Напомним, Роналду трижды становился обладателем «Золотого мяча».

Со списком игроков, которые также претендуют на этот трофей, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.



