Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-20)3 : 2 ОТЗападная хоккейная лига
Хоккей  Металлург- : -Нефтехимик
Хоккей  Сибирь- : -Спартак
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду: Золотой мяч? Сохраняю спокойствие, поскольку выиграл Лигу чемпионов и Евро-2016

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что после сезона 2015/16 ему не следует думать, кто станет обладателем «Золотого мяча».

«Сохраняю спокойствие, поскольку вместе с «Реалом» мне удалось завоевать трофей Лиги чемпионов. Также я выиграл в составе сборной Португалии чемпионат Европы и продлил контракт со своим клубом, что очень важно.

Не участвую в голосовании, и результаты не зависят от меня. Должен сказать, что «Золотой мяч» не является для меня навязчивой идеей. Конечно, это очень важная награда, но для меня всегда на первом месте были успехи команды», – цитирует 31-летнего футболиста Marca.

Напомним, Роналду трижды становился обладателем «Золотого мяча». 

Со списком игроков, которые также претендуют на этот трофей, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 годаКриштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 годаНападающий Криштиану Роналду прокомментировал продление своего контракта с мадридским «Реалом».Альваро Мората: Устал быть игроком замены, который постоянно выходит и забиваетФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората рассказал о своем психологическом состоянии, отметив, что недоволен решениями тренерского штаба.Марио Балотелли: Отдал бы «Золотой мяч» Луису СуаресуФорвард «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли назвал своего претендента на «Золотой мяч».Томас Тухель: Обамеянг очень любит быть в центре внимания, как РоналдуГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о характере форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, отметив, что доволен его отношением к делу после санкций со стороны клуба.«Бавария» и «Тоттенхэм» поборются за ИскоПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон может продолжить карьеру в чемпионате Германии.Жерар Пике: Если бы «Золотой мяч» давали лучшему игроку мира, то Месси должен был бы получать его постоянноЗащитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам каждого года должен доставаться форварду сине-гранатовых и сборной Аргентины Лионелю Месси.Роналду продлил контракт с «Реалом» до 2021 годаНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Реал» - «Леганес». Бэйл забил 150-й мяч в своей карьереНападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Юбилейным для него стал второй мяч.Роналду продлит контракт с «Реалом»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.Дубль Бэйла помог «Реалу» разгромить «Леганес»«Реал» дома взял верх над «Леганесом» (3:0) в 11-м туре чемпионата Испании.Луиш Фигу: Завершил карьеру раньше ради работы с МоуриньюЛуиш Фигу: Завершил карьеру раньше ради работы с МоуриньюБывший полузащитник «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу дал интервью газете Marca в день своего рождения.У «Реала» отсудили 20 миллионов евро за незаконную господдержкуМадридский «Реал» проиграл суд и будет вынужден заплатить 20,3 миллиона евро по делу о незаконной господдержке. Об этом сообщают испанские СМИ.Месси, Роналду, Неймар и еще 20 игроков претендуют на звание лучшего футболиста мира по версии ФИФАФИФА на своем официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста мира по версии организации. В него вошли 23 игрока.«Реал» проявлял интерес к ВенгеруРуководство мадридского «Реала» рассматривало кандидатуру Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщают британские СМИ.Луиш Фигу: Футболист такого уровня, как Роналду не должен беспокоитьсяЭкс-полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам этого года выиграет нападающий «сливочных» и сборной Португалии Криштиану Роналду.День в истории. Луишу Фигу – 44 годаДень в истории. Луишу Фигу – 44 годаСегодня исполняется 44 года лучшему игроку мира по версии ФИФА (за 2001 г.) Луишу Фигу.Роналду наступил на игрока «Легии» в концовке матча Лиги чемпионовКак сообщает каталонское издание Sport.es, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду умышленно наступил на игрока «Легии» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Хамес по-прежнему планирует покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не намерен оставаться в испанском клубе. Об этом сообщает издание Don Balon.«Реал» рассчитывает приобрести АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.Зинедин Зидан: Это была моя ошибка, хорошо, что мы не проигралиЗинедин Зидан: Это была моя ошибка, хорошо, что мы не проигралиГлавный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов после ничейного результата с варшавской «Легией» в Лиге чемпионов.

Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Золотой мяч
Золотой мяч

Cпецпредложение