Конте намерен серьезно усилить состав «Челси» в январе 2017 года

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте, несмотря на успехи команды в нынешнем сезоне, считает, что в зимнее трансферное окно следует усилить состав.



Как сообщает Daily Mirror, итальянский специалист заинтересован в приобретении двух полузащитников: Жоффрея Кондогбиа (миланский «Интер») и Стивена Н'Зонзи («Севилья»). Ранее английские СМИ сообщали, что Конте вместе с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем работает над серьезным трансфером, который состоится в январе 2017 года.



На данный момент «Челси» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав после 11-ти туров 25 очков. Отметим, что лондонский клуб уступает один балл лидирующему «Ливерпулю».



