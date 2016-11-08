«Челси» дал согласие на переход Фабрегаса в «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить состав команды полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом. Об этом сообщает Daily Mirror.



По информации источника, игрок сборной Испании может уйти в другую команду на правах аренды. Отмечается, что в «Челси» готовы отпустить футболиста, а также платить половину его недельной зарплаты, которая составляет 160 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что Фабрегас не намерен покидать «синих» и выразил желание бороться за место в основе.



В нынешнем сезоне 29-летний испанец провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.