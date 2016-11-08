ВФВ может рассмотреть вопрос создания интернационального турнира

Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев заявил, что в спортивной организации рассматривают вариант с возможностью создания интернационального турнира.



«Для нас это был бы интересный опыт, допустим если в Казахстане, Беларуси, Азербайджане появятся команды, которые мало того что захотят играть в нашем чемпионате, так еще и будут на уровне, то мы, безусловно, будем рассматривать этот вопрос, и даже думаю, что мы это захотим», – сказал Фадеев в интервью агентству «Р-Спорт».



Отметим, что ранее в мужской Суперлиге выступали харьковский «Локомотив» (2011/12—2013/14), солигорский «Шахтер» (2012/13—2013/14) и минский «Строитель» (2011/12).