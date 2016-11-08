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Владислав Фадеев: У Гамовой был шанс поехать на ОИ, но после разговора с Маричевым она завершила карьеру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о том, что двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова могла сыграть за сборную России на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Травм не было. Но судя по тому, как хотел строить игру Юрий Николаевич (Маричев), он рассчитывал играть с Наталией Гончаровой. А держать такого игрока, как Катя Гамова на замене, он посчитал не совсем правильным.

Я знаю точно, что он говорил с Катей, и шанс поехать на Олимпиаду у нее был, но только не в качестве первого диагонального. Я точно не знаю детали этого разговора, но знаю, что он был. А после разговора она объявила, что заканчивает спортивную карьеру», – сказал Фадеев в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, женская сборная России заняла второе место на групповом этапе олимпийского турнира, после чего проиграла Сербии в ¼ финала. После Олимпиады Маричев ушел в отставку.

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