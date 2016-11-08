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Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Бетис»

Источник:  Sevilja.abcКомментарии

Как сообщает Sevilla.abc.es, руководство «Бетиса» планирует пригласить на пост главного тренера команды наставника «Рубина» Хави Грасию.

Отмечается, что нынешний рулевой испанского клуба Густаво Пойет находится на грани увольнения в связи с неудовлетворительными результатами команды. Также сообщается, что директор севильского клуба уже связался с несколькими кандидатами, среди которых есть и Грасия. Однако, приглашение тренера осложняется его контрактом с казанской командой. По данным издания, специалист получает в «Рубине» 3-4 млн. евро в год.

Грасия встал у руля казанского клуба минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает 8 место в таблице РФПЛ, набрав после 13-ти туров 18 очков.

Добавим, что специалист работал в Примере с такими командами, как «Альмерия», «Осасуна» и «Малага».

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