Елена Радионова: Тарасова и хвалит, и ругает, но делает это мудро

Бронзовый призер чемпионата мира и двукратный серебряный призер чемпионата Европы Елена Радионова рассказала об участии заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой в работе над ее программами нового сезона.

«Татьяна Анатольевна у нас (на тренировках) бывает часто, и большое ей спасибо за помощь, поддержку. Она и хвалит, и ругает, но делает это справедливо и мудро. Потому что женщина она именно справедливая и мудрая. По дорожке шагов, по прыжкам она делает дельные замечания, которые мне помогают», – сказала Радионова в интервью «Р-Спорт».

Напомним, в субботу 17-летняя Радионова заняла второе место на втором этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве. Также в нынешнем сезоне Радионова выступит на этапе в Китае Cup of China, который пройдет 18-20 ноября в Пекине.