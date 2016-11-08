Жафар Ирисметов: Титов и Парфенов были элитой в «Спартаке», а остальные – чернорабочими

Бывший нападающий московского «Спартака» Жафар Ирисметов рассказал о времени, проведенном в стане российского клуба.



«Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провел комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?» «Ирисметов, из Узбекистана», – говорю. «А ты хорош».



Что было потом? Забивал в каждой контрольной игре, показывал себя. Когда улетали в Москву, в аэропорту подошел Романцев. «Продолжай в том же духе, и все будет отлично», – обнадежил он.

В официальных матчах, увы, забить никак не получалось. Вроде пахал на тренировках, а в игре не шло. И меня задвинули в запас. Журналисты на пресс-конференциях спрашивали у тренеров, Романцева и Грозного, почему я не играю. В «Спартаке» ссылались именно на тот промах, говорили, что у меня психологические проблемы.



Чем за эти полгода запомнился коллектив «Спартака»? Титов и Парфенов были элитой, а остальные – этакими чернорабочими. Коллективность не ощущалась. Приехали, потренировались, разъехались. Хотя, может, просто меня никуда не приглашали (смеется)», – цитирует Ирисметова «Чемпионат».



Напомним, игрок пополнил ряды «Спартака» в 1 января 2001 года. В том же году, 1 июля, футболист перешел в «Славию». За красно-белых Ирисметов провел 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.