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Жафар Ирисметов: Титов и Парфенов были элитой в «Спартаке», а остальные – чернорабочими

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Жафар Ирисметов рассказал о времени, проведенном в стане российского клуба.

«Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провел комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?» «Ирисметов, из Узбекистана», – говорю. «А ты хорош».

Что было потом? Забивал в каждой контрольной игре, показывал себя. Когда улетали в Москву, в аэропорту подошел Романцев. «Продолжай в том же духе, и все будет отлично», – обнадежил он.

В официальных матчах, увы, забить никак не получалось. Вроде пахал на тренировках, а в игре не шло. И меня задвинули в запас. Журналисты на пресс-конференциях спрашивали у тренеров, Романцева и Грозного, почему я не играю. В «Спартаке» ссылались именно на тот промах, говорили, что у меня психологические проблемы.

Чем за эти полгода запомнился коллектив «Спартака»? Титов и Парфенов были элитой, а остальные – этакими чернорабочими. Коллективность не ощущалась. Приехали, потренировались, разъехались. Хотя, может, просто меня никуда не приглашали (смеется)», – цитирует Ирисметова «Чемпионат».

Напомним, игрок пополнил ряды «Спартака» в 1 января 2001 года. В том же году, 1 июля, футболист перешел в «Славию». За красно-белых Ирисметов провел 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. 

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