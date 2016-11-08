Пикфорд и Крессуэлл вызваны в сборную Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт произвел две замены в составе команды на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Шотландией и товарищеский матч с Испанией.

Голкипер «Саутгемптона» Фрэйзер Форстер и полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер пропустят сбор национальной команды из-за травм.

Вместо них Саутгейт вызвал голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда и защитника «Вест Хэма» Аарона Крессуэлла, который впервые в своей карьере приглашен в сборную.

22-летний Пикфорд провел девять матчей в премьер-лиге и пропустил 17 голов, а его «Сандерленд» замыкает турнирную таблицу премьер-лиги. На счету 26-летнего Крессуэлла одна голевая передача в трех матчах за «Вест Хэм».

Напомним, сборная Англии сыграет 11 ноября с Шотландией и 15 ноября с Испанией на «Уэмбли».