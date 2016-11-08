Тренер «Коломны» заподозрил свою команду в сдаче матча (видео)
Главный тренер «Коломны» Александр Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча «Солярису» в матче зоны «Запад» в ПФЛ. Подмосковный клуб проиграл вчера в Москве 0:6.
– Давно я не был в цирке, – заявил Александр Бодров на пресс-конференции после матча. – Претензии не к «Солярису». Не хотел бы использовать слово «сдача», но игроки делают детские ошибки. Например, игрок, имея желтую карточку, в центре поля подкатывается. Как можно расценить действия этого игрока? Потом, когда забивается гол, защитник убегает из своей зоны… Это не договорняк. Чтобы говорить так, нужны основания. Но есть моменты, которые непонятны для меня, как для профессионала, – сказал Бодров.
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