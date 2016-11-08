Директор «Коломны»: О сдаче матча тренер сказал на эмоциях

Директор «Коломны» Александр Куранов прокомментировал слова главного тренера команды Александра Бодрова, заподозрившего своих игроков в сдаче матча «Солярису» (0:6) в зоне «Запад» ПФЛ.

- Мы с ребятами посмотрим и разберем эпизоды из этого матча. Думаю, это все уровень мастерства. В каких-то играх прокатило. А здесь нам забили... Тренер сделал заявление на эмоциях. Кто-то себя сдерживает, кто-то нет.

- Из ПФЛ или РФС с вами связывались?

- Пока нет. Тем более тренер сам говорит, что у него подтверждения слов нет. Это эмоциональный всплеск был.

- Может, прежде в «Коломне» было что-то подобное?

- Такого никогда особо и не было…

- Как вы будете разбирать матч?

- Все вместе посмотрим эпизоды на видео. Мы же не можем так все оставить. Уже смотрели запись – конечно, в игре команды есть недоработки. Но это все из-за удаления. В какой-то момент все остановились – это было после красной карточки. Игрок этот не первый раз красную получает (речь об Илье Широкове, который получил два предупреждения – на 11-й и 34-й минутах – Прим. ред.). Мы ему говорили, что нельзя так действовать и раньше, но… Игроки расстроились, остановились – и из-за этого показалось, что есть какие-то моменты. А до красной карточки ничего не было.

- Вы на 100 процентов уверены, что ваши игроки играли честно?

- На 100 процентов никто сказать не сможет. Но, думаю, это все эмоции. Я с этим ни разу не сталкивался. А так слухи во всех командах есть. И в любом виде спорта вообще. Мы никогда никого за руку не ловили.

- Что вам говорит тренер?

- Понятно, он знает, что игроки могут сыграть лучше. Посмотрим с ним и игроками моменты, укажем на ошибки, предупредим, что держим руку на пульсе. Если у кого-то такая мысль закрадывается, чтоб ничего подобного не было.