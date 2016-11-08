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Елена Радионова: От выступления в Москве остались смешанные ощущения

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Серебряный призер второго этапа «Гран-при» «Кубок Ростелеком» Елена Радионова оценила выступление в Москве.

«Если говорить в общем, то от моего первого турнира осталось чувство неудовлетворенности, – приводит слова Радионовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Какие-то смешанные ощущения. Короткой программой, в принципе, довольна. Да, была небольшая помарка на дупле, которая непонятно откуда вылезла. А вот произвольной – не довольна. Я боролась, но откаталась с падением и мелкими помарками, которые очень не люблю.

Но это все же первый турнир сезона. Попробовали. Теперь нужно идти дальше, учесть все ошибки, накатывать программы. Я в очередной раз приобрела серьезный и важный опыт. В прошлом году на первом этапе Гран-при выступала без своего тренера, в этом году перед моим выходом на лед случились неприятности у Юли Липницкой. Но через все надо пройти».

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Радионова набрала 195,60 балла и заняла второе место. Свой второй этап «Гран-при» 17-летняя российская фигуристка проведет в Пекине, где 18-20 ноября выступит на Cup of China.

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