Данила Квартальнов: Ничего особенного у канадцев мы не увидели

Капитан молодежной сборной России на CHL Canada Russia Series Данила Квартальнов оценил игру команды в первом матче суперсерии со сборной WHL (3:2 OT).

«Было волнительно в первые минуты, все-таки играем с канадцами на их льду, но потом игра у нас пошла. Правда, в какой-то момент ее немножко сломали удаления, пришлось выравнивать.

В целом ничего особенного в исполнении канадцев мы не увидели. Конечно, это еще только начало, будем добавлять по игре. Мы рады победе – это такой хороший задел для нас на все следующие игры. Сейчас надо восстановиться и брать завтра второй матч», – приводит «Р-Спорт» слова Квартальнова.

Напомним, 19-летний Квартальнов забил второй гол сборной России в матче, сделав счет 2:1 на четвертой минуте третьего периода. Также в основное время у России забил Никита Ли, а победу команде в овертайме принес Денис Алексеев.

Второй матч серии пройдет в ночь на 9 ноября в Эдмонтоне.