Данила Квартальнов: Ничего особенного у канадцев мы не увидели
Капитан молодежной
сборной России на CHL Canada Russia Series Данила Квартальнов оценил игру
команды в первом матче суперсерии со сборной WHL (3:2 OT).
«Было волнительно в первые минуты, все-таки играем с канадцами на их льду, но потом игра у нас пошла. Правда, в какой-то момент ее немножко сломали удаления, пришлось выравнивать.
В целом ничего особенного в исполнении канадцев мы не увидели. Конечно, это еще только начало, будем добавлять по игре. Мы рады победе – это такой хороший задел для нас на все следующие игры. Сейчас надо восстановиться и брать завтра второй матч», – приводит «Р-Спорт» слова Квартальнова.
Напомним, 19-летний Квартальнов забил второй гол сборной России в матче, сделав счет 2:1 на четвертой минуте третьего периода. Также в основное время у России забил Никита Ли, а победу команде в овертайме принес Денис Алексеев.
Второй матч серии пройдет в ночь на 9 ноября в Эдмонтоне.
Матч
Россия (U-20) - Западная хоккейная лига - 3:2 О.Т. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Ли (Беляев, Попугаев), 1:13 (1:0). Харкинс (Сидерофф, Хоббс), 10:15 (1:1). Квартальнов (Ураков, Волков А.), 43:46 (2:1). Стил (Меркли, Клэк), 49:34 (2:2 - бол.). Алексеев 60:55 (3:2).
Место и дата
08 ноября 06:00, CN Centre, Онлайн-трансляция