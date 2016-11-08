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Никита Симонян: Матчем «Соляриса» и «Коломны» должны заняться правоохранительные органы

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ситуацию с матчем «Солярис» – «Коломна» (6:0). Напомним, главный тренер «Коломны» Евгений Бодров после матча заподозрил своих игроков в сдаче игры.

- У тренера есть подозрения, но нужны доказательства. Таких моментов немало было. Сколько уже говорилось, мол, сплавили игру. Когда я работал в «Арарате», председатель спорткомитета мне говорил, что один игрок у меня в команде сдает игры. Я спросил его, есть ли доказательства. Последовал ответ: «Какие вам нужны доказательства? Вам мало того, что я сказал». На это я чиновнику из спорткомитета сказал: «Знаете, что о вас говорят? Будто вы взятки берете...». И он мне тогда: «А где доказательства».

- Кто в РФС сейчас мог бы заняться проверкой этого матча? Вот раньше был офицер по чистоте футбола Юрий Жмурко…
- Сейчас Жмурко нет. Но проверить не так просто. Считаю, что вообще правоохранительные органы должны подключиться. Надо обязательно схватить за руку, иначе все будет голословно. 

Директор «Коломны»: О сдаче матча тренер сказал на эмоциях

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