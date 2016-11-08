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Действующий глава ВФЛА Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выдвинут на пост президента организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края. Таким образом, Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента ВФЛА.

«Мы провели заседание президиума, и сегодня уже должны были отправить документы в ВФЛА, – приводит «Р-Спорт» слова председателя ставропольской организации Виктора Криунова. – Мы выдвинули в президенты действующего руководителя Дмитрия Шляхтина».

Ранее на пост президента ВФЛА были выдвинуты двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева (от Волгоградской области) и олимпийский чемпион Андрей Сильнов (от Ростовской области).

Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве.

Добавим, что Шляхтин был выбран на должность президента ВФЛА 16 января 2016 года.

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