В сети появилось видео убийства арбитра в Мексике

В сети появилось видео убийства рефери Виктора Трехо во время матча любительской футбольной лиги Мексики. Ролик размещен на канале SAYUYASU в YouTube, сообщает Lenta.ru.

На записи видно, как игрок Рубен Ривера Васкес бьет арбитра, показавшего ему желтую карточку, кулаком в лицо. Судья отшатнулся и затылком ударился в лицо стоящему сзади партнеру Васкеса, после чего упал на газон.

Рубен Ривера Васкес скрылся со стадиона и находится в розыске. Его поисками занялась полиция.