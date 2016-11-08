Жирков пропускает тренировку сборной в Катаре
Защитник «Зенита»
Юрий Жирков не принимает участие в тренировке сборной России в Катаре.
Как сообщает официальный твиттер сборной России, Жирков не тренируется из-за проблем с мышцами бедра. Сейчас игрок проходит МРТ.
Юрий Жирков не принимает участие в тренировке в связи с проблемой с мышцами бедра. Прямо сейчас ему выполняется МРТ.— Сборная России (@TeamRussia) 8 ноября 2016 г.
Напомним, в рамках подготовки к матчу с Катаром сборная России проводит занятие на стадионе Lakhweia Abdullah bin Khalifa pitch 3 в Дохе.
В среду у команды Станислава Черчесова запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Аль-Садд», где в четверг в 19:00 начнется товарищеский матч с Катаром.
Матч
Место и дата
10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция
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