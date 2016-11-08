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Evil Geniuses пробилась в финальную часть Dota Pit S5

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Команда Evil Geniuses выиграла американскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.

В финале отборочных «злые гении» победили коллектив Team NP со счетом 3:1.

Ранее на турнир пробились Team Secret, Virtus.pro, Newbee и Team Faceless. Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos.

Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.

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