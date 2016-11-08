Evil Geniuses пробилась в финальную часть Dota Pit S5
Команда Evil Geniuses выиграла американскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.
В финале отборочных «злые гении» победили коллектив Team NP со счетом 3:1.
Ранее на турнир пробились Team Secret, Virtus.pro, Newbee и Team Faceless. Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Wings Gaming и Digital Chaos.
Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января в городе Сплит, Хорватия. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически