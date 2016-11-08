Владимир Косогов: Доказать договорной характер матча никто не может. Но долги-то остаются…

Экс-главный тренер клуба «Волочанин-Ратмир» Владимир Косогов прокомментировал ситуацию со скандальным матчем «Солярис» – «Коломна» (6:0). Главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров, комментируя результат игры на послематчевой пресс-конференции, заподозрил своих игроков в сдаче матча.

Напомним, Владимир Косогов в 2008 году во время пресс-конференции после очередного матча также в зоне «Запад» с участием несуществующего ныне клуба «Волочанин-Ратмир», сделал скандальное заявление, получившее широкий резонанс. Тренер заявил, что в 2004 году «Терек» и «Томь», чтобы выйти в премьер-лигу покупали свои матчи. Расследованием высказываний Косогова занимался РФС, но доказательств не нашел и оштрафовал тренера на 100 тысяч за клевету.

– Доказать никто ничего не может, но долги-то у клубов остаются, например, за прошлый сезон, – сказал Косогов корреспонденту «Советского спорта». – К тому же если футболисты не получают деньги, риск сдачи матча возрастает. Два-три человека могут игру спокойно продать, чтобы заработать. Тем более когда есть возрастные игроки, они всегда станут что-нибудь во второй лиге выдумывать.

– Как бороться с этим?

– Надо было давно принять решение, чтобы во второй лиге играли футболисты не старше 22 лет. А то ветераны играют… Если не двинулся дальше – в ФНЛ или РФПЛ, какой смысл? Во второй лиге надо наигрывать молодежь.

– Вы с 2010 года никого не тренируете. Чем сейчас занимаетесь?

– Уединился, живу на Псковском озере. Ловлю щуку и судака.

Директор «Коломны»: О сдаче матча тренер сказал на эмоциях