Фабио Капелло: Пеле, Марадона и Месси – три величайших игрока в истории футбола

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло включил форварда «Барселоны» Лионеля Месси в тройку лучших игроков в истории футбола.

«Пеле, Марадона и Месси – три величайших игрока в футбольной истории, – заявил Капелло. – Они приносили людям радость, им стоя аплодировали в конце матчей».

Также итальянец отдельно высказался о Месси, которому пожелал здоровья.

«Спасибо тебе, Месси, за то, что ты показываешь на поле. Желаю тебе здоровья, потому что для нас очень важно всегда видеть тебя на поле. Месси – великий чемпион. С мячом он умеет делать все что угодно», – приводит Sport.es слова Капелло.