Виталий Норицын: Хотелось бы вернуть максимальную квоту в Кубке мира

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын не стал оценивать готовность команды, но обозначил задачи на сезон.

– Проводим в Тюмени две полноценные тренировки на снегу каждый день, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Норицына. – Все условия созданы. Великолепная трасса, круг – почти 4,5 км. Все здорово.

– Как можно оценить готовность команды?

– Давайте повременим с прогнозами хотя бы до первых этапов Кубка мира и IBU. Пока мне тяжело анализировать. Дождемся стартов. Выделять кого-то из спортсменок мне бы также не хотелось. Контрольные старты все покажут.

– А задачи на сезон?

– Хотелось бы вернуться в топ-5 команд в Кубке наций, вернуть максимальную квоту. Мы четко знаем, над чем нужно работать каждой спортсменке. Постарались устранить все ошибки. Удалось или нет – скоро увидим.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).