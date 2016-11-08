Массимо Каррера: Сконцентрирован на РФПЛ, и меня привлекает идея сделать тут карьеру

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем контракте с красно-белыми, а также поделился планами на будущее.

«Мой контракт в «Спартаке» рассчитан на два года. Я полностью сконцентрирован на российском чемпионате, и меня привлекает идея сделать тут карьеру. У меня хорошие отношения с русскими, как в команде, так и с болельщиками, мне здесь комфортно. Моя первоочередная задача – оставаться как можно дольше в Москве и добиться максимального успеха со «Спартаком».

Когда будет перерыв, поеду домой. Но еще в конце ноября ко мне прилетят супруга и две дочери. Затем, начиная с марта, моя жена переедет сюда жить. Дочери уже большие, они станут наведываться в гости. Из Милана до Москвы всего лишь три часа полета. Италия и Россия вовсе не так далеки друг от друга, как выглядит на карте», – цитирует специалиста газета «Культура».

Напомним, Каррера стал главным тренером красно-белых после ухода Дмитрия Аленичева.



На данный момент «Спартак» под руководством итальянского тренера занимает первое место в чемпионате России, набрав в 13-ти матчах 31 балл.