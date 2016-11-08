Стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций, который пройдет в России

Как сообщает официальный сайт ФИФА, сегодня поступили в продажу билеты на предстоящий Кубок конфедераций-2017.



Отмечается, что для владельцев карт Visa предложены билеты на все матчи, включая открытие турнира, финал, а также матчи сборной России.



На игры группового этапа билеты стоят от 960 рублей в четвертой категории (только для жителей России) и от 70 долларов в третьей категории (для остальных болельщиков). Также сообщается, что каждый желающий может приобрести билеты максимум на десять матчей и не более шести на одну игру.



Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.



