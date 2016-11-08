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Нурмагомедов поставил ультиматум UFC

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поставил ультиматум UFC. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации источника, если в спортивной организации откажутся предоставить Нурмагомедову титульный бой, тот, в свою очередь, угрожает не пустить UFC в Россию.

В ближайшем бою, который состоится 12 ноября, уроженец Дагестана встретится с представителем США Майклом Джонсоном. В случае, если Нурмагомедов одержит победу, ему по праву должны предоставить бой за звание чемпиона мира. 

Отметим, что боец из России должен был провести титульный поединок с Эдди Альваресом, который за месяц перед боем вызвал на поединок Конора Макгрегора. Ирландец принял вызов, а в UFC дали согласие на проведение этой встречи. Таким образом, Нурмагомедов стал соперником Джонсона.

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