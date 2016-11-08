F.R.I.E.N.D.S. стала чемпионом ProDotA Cup Europe #11
Российский коллектив F.R.I.E.N.D.S. стал чемпионом одиннадцатого турнира ProDotA Cup Europe.
В финале турнира «друзья» победили соотечественников из команды Team Empire со счетом 3:1.
F.R.I.E.N.D.S. заработали 3 5000 долларов, а Team Empire досталось 1 000 долларов. Пятерка из Elements Pro Gaming заняла третье место и увезет домой 500 долларов.
ProDotA Cup Europe #11 проходил с 12 октября по 7 ноября. Призовой фонд турнира составил 5 000 долларов.
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