F.R.I.E.N.D.S. стала чемпионом ProDotA Cup Europe #11

Evil Geniuses пробилась в финальную часть Dota Pit S5 Команда Evil Geniuses выиграла американскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.

Коллектив s4s выступит на турнире CIS Minor Championship по CS:GO при поддержке организации TORNADO ROX.

Команда s4s примет участие в CIS Minor при поддержке TORNADO.ROX

Команда s4s примет участие в CIS Minor при поддержке TORNADO.ROX Коллектив s4s выступит на турнире CIS Minor Championship по CS:GO при поддержке организации TORNADO ROX.

Анонсированы подробности новых сезонов ESL Pro League в 2017 году.

Анонсированы два сезона ESL Pro League в 2017 году

Анонсированы два сезона ESL Pro League в 2017 году Анонсированы подробности новых сезонов ESL Pro League в 2017 году.

Ли «FoREV» Санг Дон покинул состав Team Secret по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт команды.

Ли «FoREV» Санг Дон покинул состав Team Secret Ли «FoREV» Санг Дон покинул состав Team Secret по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт команды.

Организация Natus Vincere объявила об изменениях в составе команды по Dota 2.

В команде Na`Vi по Dota 2 остались Dendi и GeneRaL

В команде Na`Vi по Dota 2 остались Dendi и GeneRaL Организация Natus Vincere объявила об изменениях в составе команды по Dota 2.

Team Faceless квалифицировалась на Dota Pit S5 Команда Team Faceless выиграла азиатскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.

На eSPORTconf Russia выступит продюсер киберспортивного отдела Mail.ru В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Анастасия Бабкина – старший продюсер отдела киберспорта компании Mail.ru.

Команда Team NP выиграла американскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Team NP стала победителем американской квалификации к ESL One Genting Команда Team NP выиграла американскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Российский коллектив Virtus.Pro выиграл европейскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Virtus.Pro пробилась на LAN-финал ESL One Genting Российский коллектив Virtus.Pro выиграл европейскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Шведский коллектив GODSENT стал чемпионом турнира PGL Regional Minor Championship Europe по Counter-Strike: Global Offensive.

GODSENT выиграла European Minor Championship Шведский коллектив GODSENT стал чемпионом турнира PGL Regional Minor Championship Europe по Counter-Strike: Global Offensive.

Бён «ByuN» Хён Ву стал чемпионом мира по StarCraft 2

Бён «ByuN» Хён Ву стал чемпионом мира по StarCraft 2 Кореейский игрок Бён «ByuN» Хён Ву стал победителем WCS Global Finals 2016.

Team Ballistix стала победителем осеннего чемпионата мира по Heroes of the Storm

Team Ballistix стала победителем осеннего чемпионата мира по Heroes of the Storm Корейская команда Team Ballistix выиграла Heroes of the Storm Fall Global Championship 2016.