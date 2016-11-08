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Игрок «Луча-Энергии»: Мы прилетели в Москву, а до вокзала нам сказали добираться своим ходом

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Игрок «Луча-Энергии» на условиях анонимности рассказал о том, как команда добирается до Воронежа, где в среду сыграет с «Факелом» в матче 21-го тура ФНЛ.

– Мы прилетели в Москву вчера приблизительно в 14:00 и должны были уезжать в Воронеж в 21:15 на поезде, на который нам купили билеты, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова игрока команды. – Естественно, о гостинице и питании речи не шло, но мы думали, что за нами приедет автобус и повезет на ж/д вокзал, чтобы мы там уже ждали отправления поезда, однако нам сказали, что автобуса не будет и чтобы мы добирались до вокзала своим ходом. Вся команда была, конечно, в шоке: еще ни у кого ничего подобного за карьеру не случалось. Честно сказать, терпение у многих на пределе.

– Верите, что удастся доиграть сезон или хотя бы календарный год?
– Хочется верить в лучшее. Вице-губернатор Приморского края Павел Юрьевич Серебряков заверил нас, что команду никто не кинет, она была, есть и будет. Если даже такие люди не сдержат слова, то я уже не знаю, кому тогда верить.

Напомним, после 20 туров «Луч-Энергия» набрал 26 очков и занимает девятое место в ФНЛ.

Матч «Факел» – «Луч-Энергия» пройдет 9 ноября на Центральном стадионе профсоюзов. Начало – 19:00 (мск).

Матч

Факел - Луч-Энергия

Место и дата

09 ноября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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