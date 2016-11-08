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Дмитрий Комбаров: У «Спартака» нет дополнительной уверенности по поводу первого места

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал победу своего клуба в матче 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), а также высказался о погоде в Катаре, где национальная команда проведет контрольный матч.

«Дополнительной уверенности по поводу первого места нет. Сезон длинный, не хочется так пристально обращать внимание на место в таблице. 

Гол в матче с «Томью»? Самое главное, что мы не изменили атакующему стилю. Поняли, что и в таких условиях можем играть в комбинационный футбол, что в принципе, у нас получалось. Важно сказать спасибо и людям, подготовившим поле в Томске. Даже несмотря на мороз и выпавший снег – работа сотрудников стадиона позволила командам играть в футбол.

Температура в Катаре? А мне нравится наша, русская погода. В Томске только в первые 10 минут уши замерзли, а потом отогрелись – и дискомфорта больше не было. Конечно, в Катаре условия для футбола сейчас получше, но зиму я люблю», – цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, в среду у команды Станислава Черчесова запланирована предыгровая тренировка на стадионе «Аль-Садд», где в четверг в 19:00 начнется товарищеский матч с Катаром.

На данный момент «Спартак» занимает первое место в чемпионате России, набрав в 13-ти матчах 31 балл.

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