Златан Ибрагимович: Когда мы лучше узнаем друг друга, сможем добиться многого
Форвард «Манчестер
Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что команда добьется больших успехов, как
только игроки начнут лучше понимать друг друга.
«В команде представлены игроки разных возрастов: у нас есть опытные, есть и молодые. С уровнем тоже все в порядке. Думаю, мы сможем добиться многого.
Я уже говорил ранее, в том числе после матча с «Ливерпулем», что нам лишь нужно лучше узнать друг друга. Это происходит с каждым днем, команда становится как семья. Я узнаю, что нужно, чтобы мои партнеры показывали лучший футбол. Так же и наоборот, они узнают, что необходимо для этого от меня. Все кусочки пазла на месте, теперь остается расставить их по местам.
В некоторых матчах нам немного не везло, но мы продолжаем верить, а когда ты веришь, все получается. Мне нравится выкладываться на тренировках, в этом моя философия. Если ты упорно работаешь, получаешь то, что хочешь получить.
За такую работу обязательно придет вознаграждение», – сказал Ибрагимович в интервью журналу Inside United.
Напомним, 35-летний швед забил шесть голов в 11 матчах премьер-лиги. При этом Ибрагимович пропустит матч 12-го тура с «Арсеналом» на «Олд Траффорд» из-за дисквалификации.
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)
Голы
Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).
Состав
Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович
Предупреждения:
нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция