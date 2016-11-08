Златан Ибрагимович: Когда мы лучше узнаем друг друга, сможем добиться многого

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что команда добьется больших успехов, как только игроки начнут лучше понимать друг друга.

«В команде представлены игроки разных возрастов: у нас есть опытные, есть и молодые. С уровнем тоже все в порядке. Думаю, мы сможем добиться многого.

Я уже говорил ранее, в том числе после матча с «Ливерпулем», что нам лишь нужно лучше узнать друг друга. Это происходит с каждым днем, команда становится как семья. Я узнаю, что нужно, чтобы мои партнеры показывали лучший футбол. Так же и наоборот, они узнают, что необходимо для этого от меня. Все кусочки пазла на месте, теперь остается расставить их по местам.

В некоторых матчах нам немного не везло, но мы продолжаем верить, а когда ты веришь, все получается. Мне нравится выкладываться на тренировках, в этом моя философия. Если ты упорно работаешь, получаешь то, что хочешь получить.

За такую работу обязательно придет вознаграждение», – сказал Ибрагимович в интервью журналу Inside United.

Напомним, 35-летний швед забил шесть голов в 11 матчах премьер-лиги. При этом Ибрагимович пропустит матч 12-го тура с «Арсеналом» на «Олд Траффорд» из-за дисквалификации.