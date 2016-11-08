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Златан Ибрагимович: Когда мы лучше узнаем друг друга, сможем добиться многого

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что команда добьется больших успехов, как только игроки начнут лучше понимать друг друга.

«В команде представлены игроки разных возрастов: у нас есть опытные, есть и молодые. С уровнем тоже все в порядке. Думаю, мы сможем добиться многого.

Я уже говорил ранее, в том числе после матча с «Ливерпулем», что нам лишь нужно лучше узнать друг друга. Это происходит с каждым днем, команда становится как семья. Я узнаю, что нужно, чтобы мои партнеры показывали лучший футбол. Так же и наоборот, они узнают, что необходимо для этого от меня. Все кусочки пазла на месте, теперь остается расставить их по местам.

В некоторых матчах нам немного не везло, но мы продолжаем верить, а когда ты веришь, все получается. Мне нравится выкладываться на тренировках, в этом моя философия. Если ты упорно работаешь, получаешь то, что хочешь получить.

За такую работу обязательно придет вознаграждение», – сказал Ибрагимович в интервью журналу Inside United.

Напомним, 35-летний швед забил шесть голов в 11 матчах премьер-лиги. При этом Ибрагимович пропустит матч 12-го тура с «Арсеналом» на «Олд Траффорд» из-за дисквалификации.

Матч

Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)

Голы

Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).

Состав

Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович

Предупреждения:

нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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