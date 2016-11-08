Группа Гросса начала сбор в Тюмени
Мужская сборная
России начала сбор в тюменском центре «Жемчужина Сибири», где будет
тренироваться группа немецкого специалиста Рико Гросса, сообщает АСН «Тюменская
Арена».
В Тюмени биатлонисты будут готовиться к сезону до 12 ноября,
после чего отправятся в Бейтостолен (Норвегия).
В «Жемчужине Сибири» в группе Гросса работают представители Тюмени Александр Печенкин и Евгений Гараничев, а также Петр Пащенко из Ханты-Мансийска.
Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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