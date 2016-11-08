Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Спартак
Хоккей  Металлург- : -Нефтехимик
Хоккей  Салават Юлаев- : -Лада
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Группа Гросса начала сбор в Тюмени

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Мужская сборная России начала сбор в тюменском центре «Жемчужина Сибири», где будет тренироваться группа немецкого специалиста Рико Гросса, сообщает АСН «Тюменская Арена».

В Тюмени биатлонисты будут готовиться к сезону до 12 ноября, после чего отправятся в Бейтостолен (Норвегия).

В «Жемчужине Сибири» в группе Гросса работают представители Тюмени Александр Печенкин и Евгений Гараничев, а также Петр Пащенко из Ханты-Мансийска.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Норицын: Хотелось бы вернуть максимальную квоту в Кубке мираСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын не стал оценивать готовность команды, но обозначил задачи на сезон.Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной КорееСтарший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироватьсяСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Антон Бабиков: Решили с тренерами, что мне лучше подойдет подготовка в группе ПадинаРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему выбрал для подготовки к сезону группу Андрея Падина, а не другого старшего тренера мужской команды – Рико Гросса.Алексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуАлексей Слепов: Приезжаю домой и копаю с родителями картошкуОдин из лидеров сборной России по биатлону Алексей Слепов в интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке к новому сезону.Алексей Слепов: Гроссу тяжело, но вида он не показываетБиатлонист сборной России Алексей Слепов – о работе с Рикко ГроссомАлександр Тихонов: В женской сборной России большие проблемы со сменой поколенийЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов не ожидает высоких результатов от женской сборной России по биатлону в следующем сезоне.Александр Тихонов: Лидером сборной России мог бы стать Шипулин, но у него нет стержняЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов посетовал на отсутствие лидера в мужской сборной России по биатлону.Домрачева планирует возобновить карьеру в 2017 годуТренер женской сборной Белоруссии по биатлону Федор Свобода подтвердил, что трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева планирует вернуться к соревнованиям после Нового года.Домрачева и Бьорндален назвали cвою дочь КсениейБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что вместе с супругом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом назвали дочь Ксенией.Пхенчхан успеет подготовиться к этапу Кубка мираОрганизаторы Кубка мира в Пхенчхане успеют подготовить биатлонный стадион в срок, сообщили в оргкомитете «Пхенчхан-2018».Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Рикко Гросс: Сколько я отдыхал? Шесть дней!Старший тренер сборной России рассказал, удалось ли ему отдохнуть минувшим летом и с каким настроением команда подходит к новому сезону.Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборнойГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.Остон Мэттьюз: Опыт Кубка мира помог мне почувствовать уверенностьФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз после выставочного матча с «Монреалем» (3:2 OT) заявил, что не волновался перед своей первой игрой на уровне НХЛ.Уле Эйнар Бьерндален: Мы с Домрачевой горды стать родителями, роды прошли хорошоПрославленный норвежский биатлонист, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, Уле Эйнар Бьерндален сообщил, что они вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой горды стать родителями, роды их дочери прошли хорошо.Шипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеШипулин – о море, Малышко – о свадьбе, Гараничев – о конгрессеБиатлонисты рассказали о лучших днях минувшего лета.Александр Касперович: Стволы новых российских винтовок получились очень удачнымиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что отзывы после отстрелов новых биатлонных винтовок БИ-7-4 вселяют оптимизм, что стволы получились очень удачными.Дмитрий Малышко: Приятно удивлен, что новый логотип IBU сделан на основе моего фотоПетербургский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о подготовке к сезону.Елисеев сможет выступить на первом этапе КМ по дополнительной квотеРоссийский биатлонист Матвей Елисеев сможет выступить на первом этапе Кубка мира по дополнительной квоте, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Россия
Россиякалендарьстатистика
Рикко Гросс
Рикко Гроссвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение