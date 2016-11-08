Группа Гросса начала сбор в Тюмени

Мужская сборная России начала сбор в тюменском центре «Жемчужина Сибири», где будет тренироваться группа немецкого специалиста Рико Гросса, сообщает АСН «Тюменская Арена».

В Тюмени биатлонисты будут готовиться к сезону до 12 ноября, после чего отправятся в Бейтостолен (Норвегия).

В «Жемчужине Сибири» в группе Гросса работают представители Тюмени Александр Печенкин и Евгений Гараничев, а также Петр Пащенко из Ханты-Мансийска.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция).