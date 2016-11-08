Нападающий брестского «Динамо» прибыл на просмотр в «Спартак»

Форвард брестского «Динамо» Диксон Афоаква находится на просмотре в московском «Спартаке». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского клуба.



«В данный момент Диксон находится на просмотре в «Спартаке». Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы», – рассказали ТАСС в пресс-службе белорусского клуба.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий провел за «Динамо» 16 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 тысяч евро.

Ранее стало известно, что на просмотр в «Спартак» также отправится форвард нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе.