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Владимир Крикунов: Якушев увидел Дацюка, и первая мысль была: «Все, Крикунов с ума сошел…»

Источник:  КХЛКомментарии

Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов вспомнил, как начинал свою карьеру Павел Дацюк.

- Я уговорил Якушева, чтобы он взял Дацюка в сборную посмотреть. Очень долго уговаривал, никак он его не хотел брать. Да кто такой, говорит, зачем. А я говорю ему, мол, посмотри парня, такого центрального у тебя нет! А он отвечает: «Да ты что, у меня тут селекционная служба, нам никто не нужен». И все-таки я уговорил, Паша поехал. Якушев увидел Дацюка, и первая мысль у него была: «Все, Крикунов с ума сошел, послал мне непонятно кого». А потом, когда Паша вышел на лёд, все увидели его в деле, Якушев удивился, как это так работает его селекционная служба, что такого парня не заметили.

- Перейдя в «Ак Барс», вы выиграли «серебро». Могли быть выше?
- Да, могли. Если бы Пашу забрал тогда – с ним взяли бы «золото». Но, знаете, это не главное. Самое важное, что избежали бы той его травмы.

- Помните, как Дацюка заметили в НХЛ?
- Там был просмотр, и, когда тогдашний тренер «Детройта» Скотти Боумен увидел Дацюка на льду, он показал на Пашу и сказал: «Главное вот этого парня оставьте в команде, остальное меня не интересует», - передает слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в составе «Детройта» Дацюк дважды становился обладателем Кубка Стэнли (в 2002 и 2008 году). Всего в составе «Красных крыльев» форвард провел 953 игры в НХЛ и набрал 918 (314 + 604) очков. В июле 2016 года Дацюк перешел в питерский СКА.

Добавим, что Крикунов возглавил «Автомобилист» 31 октября.

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